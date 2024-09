La Gazzetta dello Sport: “Un Toro da coppa”

Torna in campo il Torino di Paolo Vanoli. I granata in serata affronteranno l'Empoli nel match di Coppa Italia. Per la squadra piemontese si tratta di un'opportunità di prolungare il momento molto positivo. Il Torino infatti è in testa alla classifica dopo 47 anni. "Abbiamo pochi dubbi sulla serietà con la quale il Torino affronterà l’Empoli nei sedicesimi di Coppa Italia, per tanti motivi. Primo: quando le cose girano bene, si scende in campo con il sorriso e con la voglia di dimostrare che i successi ottenuti recentemente non sono un caso. Secondo: vincere aiuta a vincere, quindi l’inseguimento del successo in una partita a eliminazione diretta avviene con lo spirito giusto, senza trasformare l’ambizione positiva in pressione negativa."