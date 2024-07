La Gazzetta dello Sport, Vagnati ribadisce: “Bellanova resterà con noi”

La Gazzetta dello Sport riporta l'apprezzamento di Vanoli per l'esterno lombardo: "Se qualche big al momento assiduamente corteggiato sul mercato finirà per lasciare il Toro, beh molto difficilmente sarà Raoul Bellanova. Che di estimatori ne ha tanti e non solo in Italia, però il nuovo allenatore, Paolo Vanoli, ha espresso un ampio gradimento alla sua riconferma e questo parere va tenuto nella massima considerazione. Al pari delle parole spese l’altra sera da Davide Vagnati ai margini di un evento benefico a Forte dei Marmi. Alla domanda sulle richieste che stanno pervenendo per l’esterno destro, il direttore tecnico granata ha risposto in modo tranciante: "Bellanova? Siamo felici di lui, abbiamo creduto fortemente nel giocatore, è cresciuto tanto. Ci hanno chiamato soprattutto dall’estero, posso dire con grande serenità che Raoul è giusto rimanga al Toro perché abbiamo l’ambizione di fare una squadra di un certo livello".