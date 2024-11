La Gazzetta dello Sport: “Vanoli cambia il Toro e prepara un nuovo modulo”

Il quotidiano La Gazzetta dello Sport analizza quella che potrebbe essere la soluzione per il Toro per uscire da un periodo difficile: il passaggio alla difesa a quattro. Il modulo è stato provato anche contro la Roma, ma solo per una frazione di match. Nella sfida contro la Fiorentina si potrebbe partire con il nuovo modulo già dal primo minuto. Con uno schieramento diverso dal solito 3-5-2, in difesa, sempre secondo il quotidiano, troverebbero spazio come terzini Lazaro e Masina, con Coco e Maripan (o Walukiewicz) come centrali. A costituire la mediana a tre sarebbero Tameze, Ricci e Gineitis (o Linetty). A seconda che si giochi con il 4-3-3 o con il 4-3-1-2, poi, l'attacco potrebbe essere formato da Adams o Sanabria come punte e Vlasic e Njie ad agire da esterni, oppure Vlasic utilizzato come trequartista e il ballottaggio tra Adams, Sanabria e Njie per contendersi le due maglie da titolari delle punte, con lo svedese che ha possibilità, essendo stato l'unico attaccante pericoloso a Roma. Spazio anche per un approfondimento sull'allenamento di oggi, in cui Vanoli avrà la possibilità, oltre che di provare la difesa a tre, di valutare la condizione di Ilic e decidere se convocarlo già nella sfida casalinga contro la Fiorentina o preservarlo per il derby.