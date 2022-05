La Gazzetta dello Sport: “Ventura è soddisfatto della stagione del Toro”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

L'ex allenatore granata Gian Piero Ventura, alla guida del club per 5 anni, ripercorre l'annata 2021/22 del Torino, esponendo le sue riflessioni, in vista del futuro, e le sue considerazioni sul lavoro di Ivan Juric, dando una piena sufficienza a come la stagione è stata svolta: come riporta la Gazzetta dello Sport, "Era fondamentale non tanto quanti punti il Toro facesse, ma quale mentalità e quale struttura di gioco riuscisse a impostare. Sotto questo aspetto è stato fatto un bel lavoro. [...] È stato un anno estremamente positivo. [...] Al Toro do 7: contro le grandi ha sempre fatto buone gare, ed è partito da una situazione oggettivamente difficile. [...] Ho fatto i complimenti al presidente Cairo e al direttore Vagnati perché c’è stata una strategia condivisibile: dalla scelta di Juric agli acquisti alla crescita. Il Toro ha puntato su calciatori di prospettiva per costruire il futuro. Ci sono due modi per andare dove il Toro merita: primo, acquistando giocatori importanti; secondo, attraverso la crescita dei giovani. L’ultima è la strada giusta, il Toro la sta percorrendo bene".