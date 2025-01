La Gazzetta dello Sport, Vlasic: “La maglia granata è passione e storia”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta un’intervista al numero 10 granata, Nikola Vlasic. “Questa squadra è molto più forte di quanto abbia fatto vedere finora. Dobbiamo portare a casa subito più punti possibile: quello di prima non era il vero Toro, questo è il vero Toro”, ha dichiarato il croato. Sulle emozioni trasmesse dalla maglia granata, ha aggiunto: “Passione, voglia, grinta, storia. Quando la indosso, sento il passato del club. Non posso dire il contrario: non è un peso, è una grande responsabilità”.