La Gazzetta dello Sport: “Vlasic nuovo 10 del Torino e rientra a settembre”

La Gazzetta dello Sport questa mattina riprende le parole pronunciate ieri in conferenza stampa da Nikola Vlasic nel corso dell'evento di presentazione della nuova maglia del Torino alla Rinascente. Il trequartista croato è stato l'assoluto protagonista di questo evento perché al termine della presentazione ha potuto scattare decine di foto con i tifosi e firmare loro numerosi autografi, questo perché è stato eletto come nuovo numero 10 del Toro. Vlasic non potrà però fare il suo esordio domenica contro il Cosenza nella prima uscita ufficiale in stagione dei granata e guarderà quindi dalla tribuna questo match di Coppa Italia a causa di un infortunio. Vlasic - secondo la rosea - dovrebbe saltare anche le prime gare di campionato e rientrare verso settembre quando avrà smaltito al meglio il problema muscolare che attualmente lo affligge.