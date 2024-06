La Gazzetta dello Sport: “Vojvoda nel Toro trova sempre posto”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"La ricerca di un laterale mancino parte dalla volontà di completare il pacchetto delle ali da mettere a disposizione del nuovo allenatore del Torino" scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, proiettandosi verso la stagione successiva. "Al momento gli esterni di centrocampo sono tre: Bellanova, Lazaro e Vojvoda" prosegue il quotidiano analizzando i tre giocatori già a disposizione dei granata. Il kosovaro non ha avuto il rendimento delle passate stagioni, ma resta un jolly perché spendibile sulle due fasce e anche come braccetto: "Centrocampista e difensore, insomma, questo “operaio” 29enne con le caratteristiche e l’esperienza da jolly che si ritrova, può avere ancora un futuro al Toro, purché torni... al passato. Come rendimento".