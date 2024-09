La Gazzetta dello Sport: “Zapata da boom”

L'inizio di stagione del colombiano è stato di livello. Gol nella prima gara contro il Milan e assist delizioso per la rete di Ilic contro l'Atalanta. "É importante anche per l’allenatore constatare come il capitano della squadra granata non si risparmi nemmeno quando di fronte ci sono i ragazzi della Primavera (rinforzati da Milinkovic fra i pali) in un test effettuato su campo ridotto. Gol più assist, Zapata fa cose significative con la naturalezza dei fuoriclasse. E trova in Karamoh una spalla vogliosa di sfruttare la chance. Delle quattro punte a disposizione del tecnico, il franco-ivoriano è quello più imprevedibile quando ha a disposizione ampi spazi in cui far valere dribbling e progressioni veloci. E al momento è il candidato numero uno a far coppia con Zapata nel match in programma domenica pomeriggio contro il Lecce."