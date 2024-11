La Stampa: “Njie scalpita: Vanoli pensa al tridente”

L'edizione torinese del quotidiano La Stampa dedica un focus su Njie, che da quando ha fatto il suo debutto, oltre ad aver segnato il suo primo gol in Serie A contro il Como, si è guadagnato sempre più spazio. Secondo il quotidiano, lo svedese potrebbe giocare già dal primo minuto, se l'ex tecnico del Venezia decidesse di passare ad un 3-4-3, con Sanabria, Adams e Vlasic a contendersi gli altri due posti. Come riporta il quotidiano, questa è più di un'ipotesi, viste anche le difficoltà che il Torino sta riscontrando nella fase offensiva dall'infortunio del suo capitano ad oggi: "Perso il capitano-centravanti Zapata per infortunio ai primi di ottobre, il tecnico Vanoli non ha ancora trovato l’antidoto per uscire dalla crisi di identità e di risultati che ha colpito la sua squadra. I 4 punti fatti, con appena 4 gol segnati, nelle 6 partite giocate senza il colombiano sono più di un campanello d’allarme". Spazio al Torino anche nell'edizione nazionale del quotidiano, con un'intervista a George Garbero Pianelli, nipote di Orfeo Pianelli. George racconta del nonno proprio a pochi giorni da quando, il 2 dicembre, Cairo lo supererà e diventerà il presidente più longevo nella storia del Torino.