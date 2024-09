La Stampa: “Adams non si ferma: Ché un bomber nel Toro”

L’edizione odierna della Stampa dedica un approfondimento a Ché Adams: "Il giocatore arrivato gratis da svincolato, ma che già dopo 6 giornate di campionato è il più produttivo e redditizio. Non solo il capocannoniere della squadra, ma anche l'imprescindibile. È lui l'uomo da esaltare e da servire con ancora più continuità per riprendere il cammino giusto, ma anche da sfruttare meglio visto che le ultime due prodezze non sono servite a nulla. Contro la Lazio il suo ingresso all’inizio del secondo tempo per Tameze, ha svegliato il Torino dal torpore. E non poteva che essere lui a riaccendere la speranza con un altro destro forte e preciso all'angolino basso". L'attaccante scozzese non potrà risolvere tutti i problemi dei granata, ma rappresenta una delle migliori soluzioni per ripartire dopo il passo falso contro i biancocelesti.