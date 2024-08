La Stampa: “Simeone per il post Sanabria”

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna de LaStampa scrive riguardo al debutto del Torino in Coppa Italia di domenica: "C'è la Coppa Italia, Adams può mandare Sanabria in panchina. Domenica il Toro debutta nella nuova stagione contro il Cosenza. L'attaccante inglese dà segnali di intesa con Zapata e Vanoli ci pensa. Torino-Gosens, il giorno della verità. Cairo aspetta il sì all'offerta da 10 milioni. E per l'attacco piace Simeone: può prendere il posto di Sanabria".