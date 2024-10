La Stampa: “Arriva il Como con Belotti, gli ex al veleno contro un Toro in crisi”

Il quotidiano La Stampa analizza oggi tutti gli ex giocatori del Torino che militano nel Como, il prossimo avversario dei granata nella partita di venerdì sera all'Olimpico Grande Torino. Spicca fra tutti ovviamente Andrea Belotti, ex capitano del Toro che nel Como dopo una buona partenza adesso sta faticando ed è diventato una riserva per il tecnico Cesc Fabregas. Il Gallo non sarà però l'unico ex granata che venerdì sfiderà il suo passato perché ci sono anche Daniele Baselli e Simone Verdi con quest'ultimo che viene ricordato per essere stato l'acquisto più caro mai fatto dal patron Cairo quando sborsò 22 milioni per prenderlo dal Napoli nel 2019. Per il Torino di Vanoli quella di venerdì sarà una partita importante perché dopo tre sconfitte in fila serve una ripartenza e anche il presidente Cairo lo sa, ieri ha fatto una visita al gruppo durante l'allenamento al Filadelfia.