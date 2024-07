La Stampa: “Bijol: un gigante per il Toro. Tessmann il regalo per Vanoli”

Il Torino, secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Stampa, ha messo nel mirino Bijol: "L’Udinese lo ha valorizzato e, adesso, chiede una cifra attorno ai 15 milioni per provarsene una stagione prima della scadenza del contratto, Fiorentina ed Inter gli hanno messo gli occhi addosso, il Toro anche e, i granata, non partono battuti perché viola e nerazzurri non hanno intenzione, o non possono, far scattare l’affondo se non nelle prossime settimane. Bijol ha un passato in comune con Paolo Vanoli, nuovo architetto in panchina: entrambi hanno vissuto una esperienza in Russia tanto che il 26 febbraio di due anni fa si sono anche incrociati nel derby di Mosca, il centrale con la maglia del CSKA, Vanoli alla guida dello Spartak. Bijol piace da tempo all’allenatore granata e piace perché abile con i piedi, ma, soprattutto, in marcatura uomo contro uomo". Intanto sembra che Vanoli abbia chiesto Tessman e che lo statunitense abbia riferito al Venezia di voler lasciare il Veneto: "Vanoli ha chiesto, o, meglio, sarebbe contento se dal Venezia lo seguisse uno dei suoi fedelissimi: Tanner Tessmann. Il centrocampista americano, 22 anni, ha già comunicato al club lagunare di voler andare via e lo stesso tecnico veneziano Di Francesco ha raccontato come "non sarà facile sostituirlo...". Tessmann ha acceso la curiosità dell’Inter, ma la possibilità di vivere un anno in serie A sotto gli occhi di chi lo ha cresciuto".