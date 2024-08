La Stampa: “Borna Sosa, c’è l’offerta del Toro”

Ieri il Torino ha esordito contro il Cosenza in Coppa Italia, ma la sensazione è che si tratti di una squadra che deve ancora trovare gli innesti per il proseguo della stagione. Uno dei possibili obiettivi è Borna Sosa per la fascia: "Il Torino può essere la sua rivincita e Vlasic, che conosce bene perché da tre anni lo frequenta in nazionale, il compagno che può aiutarlo ad entrare velocemente nel gruppo e anche nella comprensione di una realtà che sarebbe completamente nuova. Dinamo Zagabria, la squadra della sua città, Stoccarda e Ajax le stazioni del 26enne diventato improvvisamente il preferito dei granata. L’alternativa dell’alternativa a questo punto è Bakker, che l’Atalanta ha deciso di dare via appena troverà un sostituto. Il Torino lo voleva già a gennaio".