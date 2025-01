La Stampa: “Cambi di modulo e rinforzi”

Vanoli cerca le soluzioni per rilanciare il Torino. Il pareggio contro l'Udinese lascia ben sperare, ma il tecnico sta pensando ad un cambio modulo e sta aspettando i rinforzi dal mercato di gennaio. "La rimonta di Udine, grazie al 4-2-3-1 varato nella ripresa, è il segnale che si può modificare l’assetto tattico di una squadra costruita sul 3-5-2 con notevoli limiti strutturali. Lo stesso Vanoli ha ragionato su questa ipotesi dopo il pareggio di domenica scorsa in Friuli. Il ds Vagnati non molla la presa sul portoghese Beto, che vuole tornare in Italia dopo l’esperienza agrodolce con l’Everton: l’offerta è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto che si può trasformare in obbligo, in base a determinati risultati di squadra o del giocatore".