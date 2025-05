La Stampa: “Casadei affronta il passato”

Torino-Inter sarà anche l'occasione per rivedere Casadei affrontare il proprio passato. Il centrocampista è cresciuto nell'Inter, poi era stato ceduto al Chelsea. "Un primo pezzetto del suo passato interista l’ha già incontrato a Parma due mesi fa, quando ha ritrovato e abbracciato il tecnico Cristian Chivu che l’ha forgiato sia nell’Under 17 che nella Primavera nerazzurra, ma il vero tuffo al cuore Cesare Casadei lo proverà domenica allo stadio Grande Torino. Sfidare la finalista di Champions sarà una motivazione in più per il centrocampista granata che nell’Inter ha giocato dal 2018 al 2022 e che dall’Inter è stato ceduto frettolosamente nell’estate di tre anni fa al Chelsea, in cambio di 15 milioni di euro più bonus".