La Stampa: “Coco, i primi tocchi da centrale del Toro”

"Il Toro ha il suo nuovo centrale - esordisce La Stampa nell'edizione odierna - Coco va di fretta: la firma su un accordo che lo lega alla società fino al 2028 e il primo allenamento con il resto della compagnia dopo aver salutato il passato di Las Palmas". Coco è già al lavoro a Pinzolo: "Straordinari? No, questione di conoscenze, quelle che chiede Vanoli ad un gruppo stimolato in qualità da ricercare". Conclude il quotidiano tornando sul mercato: "Il Toro incompleto dovrà completarsi con un altro difensore, se non due, con un esterno di fascia sinistra e con un trequartista di qualità. Se, come sembra, dovesse partire Ilic destinazione San Pietroburgo anche là in mezzo bisognerebbe mettere mano".