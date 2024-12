La Stampa: “Crisi allo specchio”

L’edizione odierna della Stampa pone il focus sulla sfida tra Genoa e Torino, legate da molti punti in comune: "Divise da un punto in classifica, ma unite dalla paura di retrocedere e da un futuro societario tutto da decifrare. Genoa e Toro si specchiano nelle loro crisi e scoprono che il gemellaggio non è solo tra i tifosi. Le due proprietà sono al centro di turbolenze e contestazioni dei tifosi, pur avendo percorsi e trascorsi opposti, mentre le squadre pagano dazio dopo aver perso i migliori giocatori in estate: Retegui e Gudmundsson dauna parte, Buongiorno e Bellanova dall'altra".