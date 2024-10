La Stampa: “Diagnosi sbagliata, Sosa può giocare”

Borna Sosa sarà disponibile per la sfida in programma questa sera con la Roma. Come detto da Vanoli in conferenza stampa, l'esterno sarà convocato: "Borna Sosa sta bene, è con noi, sono contento. Abbiamo sbagliato nella valutazione dell’infortunio, e quando parlo di mediocrità intendo anche questo: dobbiamo migliorare molto a tutti i livelli, voglio di più da tutti, anche dal sottoscritto. Errare è umano, ma le partite si vincono curando tutti i dettagli, fanno la differenza: dal fare il vaccino antinfluenzale ad altre cose. Complimenti a Sosa, è stato lui a voler approfondire il discorso".