La Stampa: “Dilaga la protesta verso Cairo”

Non si ferma la protesta dei tifosi granata nei confronti della società. Dopo la sconfitta nel derby, l'ultima di un periodo veramente negativo per il Torino di Vanoli, i tifosi sono scesi in piazza per manifestare tutta la scontentezza della piazza. Nel mirino il presidente granata Urbano Cairo. "In piazza San Carlo, al Filadelfia, nella “sua” Masio e anche durante le Atp Finals. La contestazione dei tifosi granata nei confronti di Urbano Cairo non conosce sosta e soprattutto confini, con una certa fantasia sfoggiata tra striscioni di protesta e richieste di vendere il Toro. Il 24° derby perso sui 31 della sua presidenza, record negativo senza precedenti, e il crollo della squadra di Vanoli in classifica per colpa di un mercato deficitario hanno riacceso il dissenso".