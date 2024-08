La Stampa: “Due colpi in dieci giorni, Toro la difesa allo sprint”

L'edizione odierna de La Stampa si è focalizzata sulla situazione legata alla difesa in casa granata. "Il gran finale. È entrato negli ultimi dieci giorni di trattative il calciomercato, un conto alla rovescia che vede particolarmente coinvolto il Torino. In gioco c’è una bella fetta di credibilità di un progetto e di un gruppo che a San Siro ha dato un segnale - anzi più di uno - e adesso va colto in pieno. Amplificato. Dopo aver incastrato in organico Borna Sosa (oggi al primo allenamento in gruppo), servono ancora due difensori per completare l’organico".