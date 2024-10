La Stampa: “Esame di maturità”

Appuntamento importante per il Torino di Paolo Vanoli. In serata la squadra granata affronterà l’Inter di Simone Inzaghi, il quello che sarà un vero e proprio test per i piemontesi. C’è voglia di riscatto dopo l’ultimo periodo...

Dall'altra parte c'è un Inter che sta attraversando un complicato periodo per quanto riguarda l'extra-campo.