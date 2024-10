La Stampa: “Esame Inter per il Toro, Vanoli studia le correzioni in difesa”

L'edizione odierna del quotidiano La Stampa propone un articolo sul reparto difensivo del Torino che negli ultimi giorni è stato al centro di molti discorsi di carattere tecnico viste le difficoltà che ha incontrato nelle ultime partite. Tra Verona e Lazio in campionato, più in mezzo la gara di Coppa Italia con l'Empoli, i granata hanno infatti incassato ben 7 reti nelle ultime 3 partite. Si tratta di numeri troppo negativi per una squadra che non aveva palesato tutte queste difficoltà in difesa nei primi turni. Mister Vanoli è infatti a lavoro da diversi giorni con il suo staff per applicare i giusti correttivi al suo reparto arretrato, come sottolinea il quotidiano piemontese il tecnico del Toro chiede ai suoi giocatori più concentrazione e personalità. Sono stati analizzati con lunghe sessioni video al Filadelfia questi troppi gol subiti nelle ultime partite, domani in tal senso ci sarà uno degli esami più difficili di tutta la stagione: la trasferta a San Siro contro i campioni d'Italia dell'Inter che contano da diverse stagioni uno degli attacchi più prolifici di tutta la Serie A.