La Stampa: “Europa e bomber più prolifico in Serie A, doppia sfida per Zapata”

Sulle colonne del quotidiano La Stampa si può trovare oggi un articolo che riguarda il capitano del Torino, Duvan Zapata. Il centroavanti colombiano quest'anno è diventato ancora di più il leader della formazione granata e porta anche la fascia al braccio facendo da esempio per tutti i compagni grazie alla sua fame e alla sua esperienza. L'attaccante del Toro, come sottolinea il quotidiano piemontese, quest'anno ha la concreta possibilità di diventare il giocatore in attività più prolifico di tutto il campionato di Serie A. Attualmente infatti davanti a lui c'è il solo Dybala con 123 gol mentre Zapata ha segnato 122 reti, una solo marcatura di differenza. Al numero 91 del Torino basterà quindi segnare due reti in più dell'argentino della Roma per riuscire a sorpassarlo e a diventare il calciatore in attività più prolifico dell'intero campionato italiano. Alle sue spalle ci sono più staccati Belotti (112 gol) e Lautaro Martinez (103) che difficilmente potranno agganciare Duvan in questa stagione. Questo importante obiettivo può essere quindi un traguardo personale dal grande valore per il capitano granata oltre ovviamente a quello di squadra che è rappresentato dalla qualificazione alle prossime coppe europee, un grande sogno per tutti i tifosi del Toro.