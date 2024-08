La Stampa: “Feyenoord e Granada ci provano per il baby Ciammaglichella”

Aaron Ciammaglichella è reduce dall'esordio in Serie A con la maglia del Torino, la stessa che indossa dai quattro anni. La Stampa nell'edizione odierna analizza il prossimo futuro del canterano granata classe 2005. La permanenza è un'opzione: "All’allenatore Vanoli piace e il ragazzo, in granata fin dai pulcini, sembra già pronto per provare l’avventura con i grandi. Il Torino sta riflettendo". Nel frattempo per Ciammaglichella si sono fatti avanti pretendenti: "Diversi club italiani e soprattutto stranieri. Tra questi Feyenoord e Granada. Difficile però che il club si privi in modo definitivo del suo gioiellino più luccicante".