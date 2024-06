La Stampa: “Feyenoord su Ciammaglichella, Savva e Dellavalle per il Pescara”

Nell'ultima stagione di Primavera 1 il Torino ha messo in mostra tre giocatori. Il difensore Alessandro Dellavalle e gli esterni Savva e Ciammaglichella. Entrambi verranno valutati da Vanoli nel ritiro estivo, ma intanto le attenzioni esterne al mondo Toro non mancano. "Dellavalle ha dimostrato di saper segnare: 9 reti in Primavera. Però il ragazzo di Carignano, con il numero 25 sulle spalle come l’ex capitano Glik e già una medaglia nel curriculum. Intanto può ripartire dalla Serie C, lo vuole il Pescara che ha chiesto informazioni anche su Savva. Ciammaglichella è il granata che probabilmente ha più talento di tutti, ma è ancora un po’ da svezzare e inquadrare tatticamente. Tra meno di un mese sarà di scena agli Europei Under 19 che si terranno in Irlanda del Nord e avrà diversi occhi puntati addosso, tra cui quelli del Feyenoord".