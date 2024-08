La Stampa: “Gosens decida, il tempo è scaduto”

Ai margini del Memorial Mamma e Papà Cairo il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato delle dichiarazioni relative soprattutto alla trattativa per Robin Gosens, giocatore su cui Vagnati sta lavorando da diverso tempo: "Gosens mi piace – spiega il presidente -, ma si sta parlando di lui e con lui da tre mesi. Il suo agente ce l’ha proposto e noi siamo felicissimi di poterlo avere, però tra poco inizia il campionato e finisce il mercato. Se lui non è così deciso, ne prendiamo atto e cercheremo un'altra soluzione ». Le parole di Cairo profumano di ultimatum, visto come la trattativa è andata ai tempi supplementari. «Non è una questione economica – specifica -, ma l'allenatore dell'Union Berlino non vuole cederlo e lui non sa se è la scelta giusta. Quando va troppo per le lunghe, poi tutto diventa difficile...".