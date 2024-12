La Stampa: “I tifosi del Toro sono stufi”

Oltre ad un periodo negativo sul campo, il Torino sta attraversando anche un momento di contestazione nei confronti del numero uno granata Urbano Cairo. Il presidente del club piemontese ha smentito le voci di una cessione a Red Bull o PIF, ma il malcontento della piazza è evidente. Su questo aspetta ha parlato anche Roberto Salvadori, campione d'Italia con il Torino nel 1975-76. "È stufa, senza entusiasmo. La prova arriva anche dai club organizzati: fanno fatica a raccogliere persone per le cene. E chi ancora ci va chiede solo una cosa. Se Cairo non ci crede, lo accompagno una sera e glielo faccio vedere. So solo che non c’è più nessuna possibilità che il rapporto tra società e tifosi migliori".