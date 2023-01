La Stampa: “Il Marsiglia aspetta Ilic, il Toro gioca al rialzo e valuta Basic”

"Marsiglia o Torino. La tentazione della Champions - il club francese è accreditato per esserci l’anno prossimo - o una scelta dettata dalla voglia di crescere con chi, Ivan Juric, ti ha scoperto e valorizzato e di farlo con la giusta pressione" scrive La Stampa nell'edizione odierna in merito all'intricata situazione di mercato in cui è coinvolto il Torino. Nel frattempo il Torino si guarda intorno in cerca delle alternative eventuali: "C’è Makengo dell’Udinese, ma c'è anche, e soprattutto, una strada più tortuosa, ma più suggestiva: una trattativa che metta attorno al tavolo gli ex rivali Cairo e Lotito sul nome di Toma Basic". Il quotidiano conclude: "Al Toro un profilo come quello di Basic interessa, e non poco: il croato è il tipico centrocampista che sa coniugare tecnica e fisicità e che con Juric può trasformarsi in un jolly alla Pobega. Basic, alla Lazio, non trova spazio perché poco adatto alla filosofia di Sarri e, la Lazio, potrebbe sacrificarlo chiedendo a Cairo di inserire nell’operazione Sanabria visto che nella rosa biancoceleste pesa l’assenza di un vice Immobile".