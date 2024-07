La Stampa: “Il premio per Francesco”

Il Torino si sta allenando a Pinzolo con il nuovo allenatore, Paolo Vanoli. Tanti i tifoso granata corsi a vedere i propri beniamini allenarsi in vista della prossima annata, tra cui anche Francesco, un ragazzo che ha ottenuto la promozione in prima media e il premio di Pinzolo per seguire la squadra: "Il fischio d’inizio al ritiro del Toro del piccolo Francesco è scritto dentro la pagella. “Avanzato....”; e ancora: “Avanzato...”. Non è uno schema di gioco, è il giudizio delle stagione passata in quinta elementare, scuola Tommaseo, cuore di Torino. Francesco ha superato l’avversario a pieni voti e, in un attimo, si ritrova sulle tribune del campo sportivo di Pinzolo".