La Stampa: “Il Torino lavora ad uno scambio Simeone-Sanabria con il Napoli”

Sulle pagine del quotidiano La Stampa oggi si legge una notizia di mercato per quanto riguarda il Torino. Oltre alla solita trattativa per Gosens che i granata stanno portando avanti da alcune settimane, il nuovo obiettivo per il Toro è Giovanni Simeone. Secondo il quotidiano piemontese, l'idea dei granata sarebbe quella di imbastire uno scambio con Antonio Sanabria che finirebbe quindi a Napoli per aggregarsi al gruppo allenato da Conte. Le valutazioni che i granata e gli azzurri fanno dei due cartellini sono abbastanza simili: circa 8-9 milioni di euro e quindi l'affare potrebbe diventare possibile.