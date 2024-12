La Stampa: “Il Toro carica Sanabria”

C'è il Bologna sulla strada del Torino in questa giornata di campionato. L'ambiente carica Sanabria in vista della sfida contro i rossoblù, un grande appuntamento per il calcio italiano. "«Tonny deve tornare a spaccare la porta: il campo è a sua disposizione». Tutto si può dire su Sanabria, tranne che il Toro non lo stia aspettando. E caricando. L’ha sempre fatto, fin da quando all’inizio della sua avventura in granata era arrivato con il Covid, che gli ha fatto saltare il primo mese: poi però si è «scusato» con 5 gol, e una doppietta nel derby, nelle prime sette partite dell’ennesimo ritorno in Italia".