La Stampa: “Il Toro cerca la svolta, Wijndal e Gosens gli obiettivi a sinistra”

Con l'addio di Ivan Juric il Torino inizierà un nuovo capitolo della propria storia. Il nome più vicino alla panchina è quello di Paolo Vanoli e nonostante non ci sia ancora l'ufficialità i granata sembrano già attivi sul mercato. Il primo tassello, secondo La Stampa, sarà un nuovo giocatore sulla fascia sinistra con due nomi su tutti. Uno è quello di Robin Gosens, ben conosciuto in Italia per il suo passato tra Atalanta e Inter. Il secondo invece Owen Wijndal dell'Ajax, già seguito a gennaio. C'è anche in piano B che porta a Bakker, nell'ultima stagione a Bergamo.