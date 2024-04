La Stampa: “Il Toro è una seconda pelle”

Arrivato nel mercato di gennaio dall'Udinese e con pochissime apparizioni con la maglia dei friulani nella prima parte di stagione, ora Masina è diventato una pedina e jolly importante per Juric. Tanto che lo stesso giocatore, durante l'evento Suzuki, si è espresso così: "Molti mi hanno detto che il Toro è come una seconda pelle, è una sensazione che sto vivendo. Mi sto trovando molto bene anche in città, è vivibile, piena di verde, una bella sorpresa. Mi piacerebbe rimanere, ma con il club non ne abbiamo ancora parlato»".