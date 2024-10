La Stampa: “Il Toro fragile corre ai ripari. Zona mista e difesa a quattro”

"No, il 3 non è il numero perfetto - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - Almeno per il Toro che si interroga senza sosta dopo aver preso tre gol nelle terza partita consecutiva di campionato, cercando allo stesso tempo una soluzione in tempi rapidi per risolvere il problema che sta costando carissimo alla squadra di Vanoli". E in conclusione: "Questi allenamenti saranno decisivi, ma il primo correttivo sarà quello di modificare le marcature in area sui calci piazzati: si passerà dalla zona ad un misto uomo-zona, visti i problemi emersi contro Lazio, Inter e Cagliari".