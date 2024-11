La Stampa: “Il Toro non può più sbagliare”

L'ultimo periodo del Torino è stato molto movimentato. Dopo l'ottimo avvio di stagione i granata di Vanoli hanno mollato la presa e sono "precipitati". L'unica vittoria risale alla sfida contro il Como, decisa dal giovane Njie. Per il resto solo sconfitte. Da qui è partita la contestazione molto forte della piazza nei confronti di Urbano Cairo. Ora i granata non possono più sbagliare nulla. "La partita più importante nel momento peggiore. Con un gruppo malconcio, una piazza in rivolta e una squadra che sprofonda in classifica. Gli ingredienti per accendere Torino-Monza, la prova che attende i granata alla ripresa del campionato dopo (anche) la delusione nel derby, sono pronti a infiammare una tranquilla domenica di apprensione. E di tensione annunciata. Qualche tempo fa era un’ottima occasione per fare cassa, cioè punti, la sfida contro l’ultima in classifica. Adesso invece è diventata l’appuntamento da non sbagliare per nessun motivo al mondo, per non riaprire una pagina che si sperava di aver chiuso definitivamente: quella della sofferenza".