La Stampa: “Il Toro per l’attacco punta Shpendi, c’è anche la Fiorentina”

L'edizione odierna del quotidiano torinese La Stampa propone una notizia di mercato legata a Cristian Shpendi, attaccante del Cesena su cui c'è un interessamento da parte del Torino. L'attaccante italo-albanese, classe 2003, è un ottimo prospetto: la scorsa stagione ha conquistato la promozione in Serie B con 20 gol e 6 assist mentre in questa stagione è già a quota 10 gol in 15 partite, di cui 8 in campionato, ovvero un bottino che lo rende il capocannoniere attuale nel campionato cadetto. Potrebbe essere un colpo alla squadra di Vanoli, soprattutto in un momento del genere in cui i granata hanno necessità di un attaccante che abbia il fiuto del gol. Il Torino dovrà però giocare bene le sue carte, perché sulle tracce di Shpendi c'è anche la Fiorentina.