La Stampa: “Il Toro può rilanciare per Tessmann e spunta Cataldi come regista”

Il quotidiano La Stampa oggi fa il punto sul mercato del Torino. Il club granata è alla ricerca di nuovi innesti in difesa dopo le molte partenze che ci sono state in questo reparto nel corso dell'estate. Tuttavia, nel Toro potrebbero arrivare anche dei rinforzi per il centrocampo. Torna di moda infatti la pista per Tanner Tessmann che è uno dei fedelissimi di Vanoli nel corso della sua esperienza a Venezia e grazie anche al suo lavoro in mezzo al campo è riuscito a riportare in Serie A la formazione lagunare. Il nome nuovo invece è quello di Danilo Cataldi, regista 30enne che da tanti gioca nella Lazio ma che con l'avvento del nuovo allenatore Baroni è finito ai margini. Il centrocampista biancoceleste infatti dovrebbe partire entro la fine del mercato e il suo profilo è stato proposto anche al Torino che farà le sue valutazioni. Per quanto riguarda l'attacco partirà sicuramente Radonjic e potrebbero salutare anche Pellegri e Sanabria.