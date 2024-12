La Stampa: “Il Toro rilancia su Beto. Dieci milioni per convincere l’Everton”

"Rilancio per Beto. Inizia con la lettera B il rinforzo che il Torino si vuole regalare nel mercato di gennaio - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - Un acquisto top come terapia d’urto per svegliare il peggior attacco della Serie A degli ultimi due mesi, l’innesto giusto garantito a Vanoli per tirarsi fuori dai guai". E in conclusione: "E, dopo 83 giorni dall’infortunio di Zapata e a meno di una settimana dall’inizio del mercato di riparazione, è l’ora delle scelte da parte della società di Cairo che stavolta non può aspettare l’angolo delle occasioni, ma deve prendere elementi da vetrina".