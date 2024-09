La Stampa: “Il Toro ringrazia Juric, resta primo in solitaria. Impresa Vanoli”

Il quotidiano La Stampa propone questa mattina un articolo sugli allenatori esordienti in Serie A dopo i 50 anni, come Paolo Vanoli visto che il tecnico del Torino ha da poco più di un mese compiuto 52 anni. Il lavoro svolto fin qui dall'ex Venezia è stato ottimo e infatti il suo Toro è primo in solitaria in Serie A e per questo deve ringraziare anche l'ex allenatore granata Ivan Juric che all'esordio sulla panchina della sua Roma ha vinto 3-0 contro l'Udinese negando così ai friulani il controsorpasso in vetta in classifica. Esordio in Serie A per Vanoli che è arrivato a 52 anni, un dato che dal 1945 ad oggi lo posizione al settimo posto dei debutti in età più avanzata per un allenatore del massimo campionato italiano. Il primo in questa graduatoria è Andreazzoli che nel 2013 aveva 59 anni quando allenava la Roma.