La Stampa: “Il Toro segue Jovic e Correa”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Il Torino ha messo nel mirino due giocatori in vista del mercato invernale: Jovic del Milan e Correa dell’Inter. Entrambi i giocatori stanno trovando poco spazio nei rispettivi club e per questo a gennaio potrebbero partire: “C’è stato un pourparler con il club rossonero e nei colloqui potrebbe finire anche un giocatore che al Milan è sempre piaciuto, ovvero Samuele Ricci. Su Correa non solo il Toro, c’è anche il Galatasaray” si legge sul quotidiano.