La Stampa: “Il Toro sorride con le nazionali”

L’edizione odierna della Stampa si concentra sul ritrovato Sanabria, mettendo in luce come alcune pause Nazionali siano un’occasione per ricaricare le energie e ritrovare fiducia: “Le prestazioni all'estero di alcuni tra i giocatori in grado di indirizzare la storia del campionato fanno ben sperare. La più incoraggiante, soprattutto nel momento in cui ha perso il centravanti di riferimento, arriva da Asuncion dove il Paraguay impegnato in una partita di qualificazione ai prossimi Mondiali ha ribaltato il Venezuela con una doppietta di Tonny Sanabria. Il numero 9 del Torino non segnava da un anno con l'Albirroja, ne ha fatti due in 29' da subentrante all'inizio del secondo tempo”.