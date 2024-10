La Stampa: “Il Toro va a Cagliari con il miglior rendimento esterno in Serie A”

Sulle colonne del quotidiano La Stampa oggi viene dedicato spazio alla trasferta che domani il Torino dovrà fare volando a Cagliari per l'ottava giornata di campionato. I granata ripartono dopo la sosta da una trasferta mentre vantano il miglior rendimento esterno di tutta la Serie A con 7 punti conquistati, un bottino pari a quello di Juventus ed Empoli anche loro primatiste sotto questa voce. Nelle quattro partite giocate fin qui lontano dal Piemonte il Toro ha saputo realizzare 8 reti e nessuno in campionato ne ha fatte di più. Vanoli sarà costretto a fare a meno di Zapata per la prima volta dopo il brutto infortunio subito a San Siro prima della sosta: si affida a Sanabria e Adams per non perdere l'atteggiamento offensivo visto nei primi sette turni e una buona media gol che ha fin qui caratterizzato il suo stile di gioco.