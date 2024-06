La Stampa: “Il Toro vuole più peso a centrocampo e ripensa a Pobega”

Manovre di mercato in casa Torino per il centrocampo. Il club granata vuole mettere più peso proprio nel reparto della metà campo e ripensa all'ex Pobega. "È il caso di Tommaso Pobega, che tre anni fa in granata è stato una delle sorprese del Torino, ma non è riuscito a confermarsi al Milan. Nelle ultime due stagioni ha giocato la metà dei minuti accumulati in un solo anno con Juric, ma il grave infortunio che l’ha tenuto fuori per 4 mesi ha inciso relativamente. Nel 2024 è stato utilizzato per appena 19’, così nel suo destino c’è di nuovo la separazione dai rossoneri. Forse l’addio".