La Stampa: “Ilic avrà una nuova chance in nuovo ruolo, il Toro ha bisogno di lui”

Il quotidiano La Stampa oggi propone un approfondimento su Ivan Ilic, centrocampista del Torino che tra un calo di forma e alcuni problemi fisici non scende in campo dal primo minuto dal derby dello scorso 9 novembre. Il tecnico Paolo Vanoli sta ragionando anche su un 4-2-3-1 già visto in parte nella gara di Udine che ha concluso il 2024 e con questo nuovo schieramento cambierebbe il ruolo del centrocampista serbo. Ilic può infatti tornare in campo dal 1' sia come sempre da mezzala nel 3-5-2 che come mediano davanti alla difesa al fianco di Ricci in caso di cambio di modulo. L'ex Verona, pagato da Cairo 16,5 milioni di euro due anni fa, non è mai sbocciato del tutto anche se le sue doti tecniche sono note a tutti, se sta bene può fare la differenza. Deve superare due mesi di buio e domani contro il Parma avrà la sua chance per riprendersi il Toro.