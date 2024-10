La Stampa: “Ilic diventa l’acquisto in più di Vanoli: «Ho scelto di restare, credo nel Toro»”

"Il Torino in estate l’aveva quasi venduto allo Zenit, poi l’affare è sfumato sul traguardo. E adesso Ivan Ilic può diventare l’acquisto in più dei granata, anche se in granata gioca da un anno e mezzo - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - A 23 anni è pronto a mettere da parte la timidezza, quella che ha in campo ma un po’ anche nella vita. Per fare risplendere doti tecniche che nessuno ha così marcate nel gruppo. Ilic ha scommesso sul Torino per diventare uomo". E in conclusione: "Voluto fortemente da Juric, Ilic può fare il passo definitivo con Vanoli, un modo anche per “ripagare” il club di Cairo dal mancato incasso di 25 milioni. Il suo inizio di campionato è una finestra sul futuro della squadra: un gol di classe cristallina contro l’Atalanta, un altro provocato pochi giorni prima in Coppa Italia contro il Cosenza".