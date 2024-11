La Gazzetta dello Sport: “Ilic sicuramente salterà la sfida contro il Napoli”

L'edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport dedica un focus su quello che considera il punto di forza che i granata devono sfruttare per mettere in difficoltà il Napoli: gli esterni. Il Torino, infatti, non ha ancora trovato una formazione fissa e stabile per quanto riguarda gli esterni, con Borna Sosa che non ha ancora trovato la forma giusta e Vojvoda che sembrava rendesse meglio da difensore. Al momento sembra che Paolo Vanoli preferisca la coppia Pedersen-Lazaro, con il norvegese che corre molto e molto velocemente sulla destra e l'austriaco che fornisce prestazioni affidabili sia in fase difensiva che in fase offensiva, risultando di fatto uno dei beniamini dell'ex tecnico del Venezia. Il quotidiano dedica anche un piccolo trafiletto sugli infortunati: pienamente in gruppo Sanabria e Adams, che probabilmente partiranno dal primo minuto nella sfida di domenica, mentre si allena ancora a parte Ivan Ilic, che nella maggiore delle ipotesi salterà la sfida contro la capolista.