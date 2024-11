La Stampa: “Incontro segreto tra Cairo e Lo Russo”

L’edizione odierna della Stampa rivela di incontro segreto a Masio avvenuto tra Urbano Cairo, patron granata, e Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, per discutere lontano da occhi indiscreti di temi cruciali per il futuro del club. Sebbene ufficialmente si parlasse del progetto "Robaldo" – il centro sportivo che il Torino sta cercando di realizzare su terreni in concessione trentennale dal Comune – si ha la sensazione che sul tavolo ci fossero anche altre questioni. Tra queste, la gestione dello stadio Olimpico Grande Torino, il cui affitto scade nel giugno 2025 e che è ancora gravato da ipoteche legate al fallimento Cimminelli, e le voci sempre più insistenti di una possibile cessione del club. Le recenti dichiarazioni di Cairo alimentano i sospetti su un possibile addio. Il presidente ha sottolineato di non voler rimanere "a tutti i costi" e di preferire cedere il club a chi possa garantire investimenti di 20-30 milioni. A pesare sono le crescenti contestazioni dei tifosi e il bilancio economico negativo della società.