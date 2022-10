La Stampa: “Juric deve portare il Toro oltre l’insolita serie nera”

"Una serie nera pesante e insolita. Pesante perché perdere tre partite di fila (quattro nelle ultime 5) è sintomo di un malessere, magari lieve, ma pur sempre malessere. Insolita perché ad Ivan Juric, tecnico granata, non era mai capitato, dai tempi della sua ascesa, di imboccare una strada tanto negativa in fatto di risultati già nel girone di andata": così scrive La Stampa. Domani contro l’Empoli i granata dovranno provare a ritrovare la vittoria dopo le tre sconfitte consecutive con Inter, Sassuolo e Napoli: “L’Empoli gioca bene ma fa pochi punti, il Toro, di punti, ne aveva fatti molti in avvio - sette dopo tre gare - per frenare in modo inaspettato: errori individuali e valutazioni sbagliate dello stesso Juric hanno spento l’entusiasmo iniziale”.