La Stampa: “Juric si aspetta i riscatti di Vlasic e Miranchuk”

All'interno del quotidiano La Stampa quest'oggi si può trovare un'approfondimento sulla situazione riscatti dei giocatori in prestito nel Torino. Il giornale piemontese si concentra soprattutto sui casi di Nikola Vlasic e Aleksej Miranchuk che sono arrivati in granata in prestito rispettivamente da West Ham ed Atalanta. L'allenatore del Toro Ivan Juric apprezza entrambi questi due suoi calciatori e si augura che la società proceda con i riscatti dei loro cartellini. Il croato ha un costo del cartellino che si aggira intorno ai 15 milioni di euro mentre il russo 4 in meno. In totale serviranno dunque poco più di 25 milioni per far diventare Vlasic e Miranchuk del tutto dei calciatori granata. Juric si aspetta che la società decida di fare questo investimento per evitare altri casi simili a quello di Praet della scorsa estate.